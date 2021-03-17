مصر.. النيابة العامة تكشف تفاصيل فيديو مواطن ارتكب فعلا فاضحا أمام فتاة في مترو القاهرة

أكدت النيابة العامة في مصر، أن متحرش مترو الأنفاق في القاهرة لا يعاني من مرض نفسي، كما ادعى في التحقيقات، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وقالت مصادر قضائية، إن اللجنة الفنية المكلفة من قبل النيابة العامة بفحص فيديو متحرش المترو، أثبتت صحة فيديو التحرش بفتاة داخل عربة السيدات بمحطة قباء بالخط الثالث بمترو الأنفاق "العتبة - عدلي منصور" ، وانتهى فحص اللجنة إلى أن فيديو التحرش صحيح وليس مفبركا، وأن المشاهد الواردة فيه غير مقلدة.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة تسلمت تقرير اللجنة بعد أن استمعت لأقوال الفتاة المجني عليها، التي شرحت تفاصيل التحرش بها، بقولها إن "الشاب استقل عربة السيدات بالمحطة في الساعة 9 و16 دقيقة من مساء يوم السبت 13 مارس الجاري، وأنها وثقت جريمة التحرش بها بفيديو مدته 37 ثانية، وأن المتهم لم ينتبه لها وكان مشغولا في مراقبة الشابين الجالسين داخل العربة، وأنها اتصلت بخطيبها وأخبرته عن تصرف الشاب المشين الذي فتح (سوستة بنطاله)، وأن خطيبها نبهها إلى ضرورة تصويره بالفيديو حتى توثق جريمته ليثبت حقها القانوني".

وأضافت الفتاة في التحقيقات أن خطيبها أحمد ناجي، نشر الفيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبعدها اصطحبها وتوجها إلى قسم شرطة النقل والمواصلات وحررا محضرا بالواقعة، وسلمت الفتاة الفيديو للنيابة العامة التي قررت تشكيل لجنة فنية لفحصه.

وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى فتاة المترو، التي صورت الواقعة، مؤكدة أنها في يوم 13 مارس الجاري، وحال استقلالها مترو الأنفاق، شاهدت المتهم يقوم بفعل فاضح علنا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار، وقدمت المقطع المصور إلى النيابة العامة، التي طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وصولا لتحديد مرتكبها، وقد أسفرت عن تحديد هويته، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

المصدر: وسائل إعلام مصرية