مصر.. تغريم قناة مصرية مليون جنيه بسبب ميريهان كيلر

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، بتغريم قناة النهار مليون جنيه في دعوى ميرهان كيلر، بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين، وعدم حذف الفيديو من على اليوتيوب.

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وتضمنت صحيفة الدعوى، أنه أثناء عرض الإعلامي تامر أمين، لبرنامجه تم التطرق إلى مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعرض صور شخصية لها أثناء الحلقة، وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان، واستخدم عبارات تحمل إسقاطًا جنسيا عليها وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري.

وذكر أمين ألفاظًا تحمل إهانة لها وتحقيرا من شأنها وهو الأمر الذي شاهده الملايين من مصر والعالم مما أدى إلى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى.

وأضافت الدعوى أن المدعية أصابتها أضرار مادية وأدبية من خلال ما تضمنه الفيديو وفقا للقانون مطالبة بإلزام الشركة بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه كتعويض عما أصاب المدعية من أضرار وخطأ الشركة في عدم حذف فيديو الحلقة من على اليوتيوب مطالبة بإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

المصدر: "أخبار اليوم"