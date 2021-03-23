رئيس وزراء إثيوبيا: لا نريد حربا مع السودان

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أن بلاده لا تريد الانخراط في حرب مع السودان، في وقت يثير التوتر المرتبط بمنطقة حدودية متنازع عليها مخاوف من اندلاع نزاع أوسع.

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وقال أبي أمام البرلمان "لدى إثيوبيا كذلك الكثير من المشاكل، ولا استعداد لدينا للدخول في معركة. لا نحتاج حربا. من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي".

وشدد لاحقا على أن بلاده "لا تريد حربا" مع جارتها على خلفية النزاع على الأراضي المتواصل منذ عقود بين الطرفين، واصفا السودان بانه "بلد شقيق" يحب شعبه إثيوبيا.

واعترف رئيس الوزراء الإثيوبي بوجود قوات من إريتريا المجاورة في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، والتي تشهد نزاعا، بعد أشهر من إنكار البلدين الأمر.

وقال آبي في خطاب أمام البرلمان: "لكن بعدما عبر الجيش الإريتري الحدود ونفّذ عمليات في إثيوبيا، فإن أي أضرار تسبب بها لشعبنا غير مقبولة"، مضيفا أنه ناقش الانتهاكات المفترضة مع الحكومة الإريترية مرات عدة.

المصدر: "أ.ف.ب"