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لجنة وطنية يمنية تدعو إلى إعلان "حالة الطوارئ"

أخبار العالم العربي

لجنة وطنية يمنية تدعو إلى إعلان
Reuters Khaled Abdullah
رجال أمن يرتدون الكمامات ويقفون في أحد الشوارع خلال حظر تجول لمدة 24 ساعة جراء مكافحة فيروس كورونا
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طالبت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، اليوم الثلاثاء، الحكومة بإعلان "حالة الطوارئ"، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس في البلاد .

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وأعلنت اللجنة عن تسجيل 238 حالة إصابة بفيروس كورونا في اليومين الماضيين.

ودعت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا ".

وحثت على "ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وعلى الابتعاد عن التجمعات، مع تزايد أعداد حالات الإصابة المسجلة بالفيروس، خلال الأيام الماضية".

ووجهت اللجنة مؤسسات التعليم العالي بمتابعة وضع الجامعات ومؤسسات التدريب المهني والفني، وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على المستجدات.

كما شددت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا على ضرورة "تفعيل قرار حظر التجوال الجزئي، بحسب تقديرات السلطات المحلية بالمحافظات، حسب الحالة الوبائية".

هذا ودعت اللجنة وسائل الاعلام وخطباء الجوامع، للقيام بدورهم في التوعية الصحية للمواطنين، مؤكدة استمرار متابعتها للوضع الوبائي، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن اليمن يشهد انهيارا في قطاعه الصحي، بعد ست سنوات من الاقتتال، حيث يعيش أكثر من 3.3 ملايين نازح في مدارس ومخيمات، تتفشى فيها الأمراض كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

هذا وتصاعد النزاع في اليمن مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015، لدعم القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

المصدر: "فرانس برس"

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