العراق: المواطنون في الخارج لن يشاركوا بالانتخابات المقبلة

قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، عدم مشاركة الجاليات العراقية في الخارج بالانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقالت المفوضية في بيان صحفي، إن "قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 نص على أن (يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصرا)".

وأضافت أن "المفوضية واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومتريا بمراحلها كافة تحتاج إلى (160) يوما تقريبا في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يوما) فقط".

وأشارت المفوضية إلى أن "وزارة الخارجية اعتذرت عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية".

وأكدت أن "إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل".

المصدر: RT