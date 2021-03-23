الجيش اليمني: مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين في مواجهات شمالي حجة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" الحوثية، في مواجهات بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "مجموعات من عناصر الحوثيين حاولت التسلل مساء الاثنين إلى مواقع عسكرية في جبهة عبس (شمال غربي حجة)".

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وأضاف أن "الجيش الوطني تمكن من إفشال محاولة الحوثيين، وإجبار العناصر المهاجمة على التراجع بعد مقتل وجرح العشرات منهم"، مشيرا إلى "إعطاب مدفعية الجيش آليات وعيارات للحوثيين خلال المواجهات".

يأتي ذلك غداة مواجهات بحرية بين الجيش اليمني والحوثيين إثر هجوم شنته الجماعة بـ 8 زوارق على مواقع عسكرية في مرسى حبل بمديرية عبس، تمكنت القوات الحكومية من صده وتدمير زورقين للمهاجمين، في حين انسحبت بقية الزوارق المهاجمة إلى مديرية اللحية شمال محافظة الحديدة المجاورة غربي اليمن.

المصدر: "سبوتنيك"