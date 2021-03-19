الجيش اليمني: مقتل 83 من جماعة "أنصار الله" في معارك استمرت 35 ساعة غربي مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مقتل العشرات من جماعة "أنصار الله" الحوثية في المعارك المحتدمة منذ أكثر من شهر ونصف في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، بأن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) كسرت هجمات انتحارية شنّها الحوثيون على مواقع عسكرية في جبهتي هيلان والكسارة غربي مأرب" .

وذكر أن "المعارك التي دارت خلال الـ 35 ساعة الماضية في جبهتي هَيلان والكَسارة، أسفرت عن مصرع أكثر من 83 من الحوثيين، إلى جانب عشرات الجرحى".

وأشار المركز إلى "تدمير مدفعية الجيش آليات للحوثيين في مواقع متفرقة غربي مأرب، وتكبّيدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة، في حين استعادت القوات آليات قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".

وقال، إن "طيران التحالف العربي دمّر 5 آليات كانت تحمل تعزيزات غربي هيلان، وثلاث آليات مدرعة وعربتين (بي إم بي) في جبهة الكَسارة"، مؤكداً "مقتل جميع من كانوا على متنها".

المعارك التي دارت خلال الـ 35 ساعة الماضية في جبهتي هيلان والكسارة، أسفرت عن مصرع أكثر من 83 حوثيًا، إلى جانب عشرات الجرحى، ولازالت كثير من جثث المليشيات متناثرة في الجبال والشعاب. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) March 19, 2021

مدفعية الجيش دمّرت آليات وأطقم تابعة للمليشيا في مواقع متفرقة غرب مارب، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة. فيما استعاد أبطال الجيش أطقم وآليات قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) March 19, 2021

في المقابل، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن التحالف العربي نفذ 38 غارة جوية على محافظة مأرب، تركزت 28 غارة منها على مديرية صِرواح غربي مأرب، في حين استهدفت 10 غارات مديريتي مدغل و مجزر شمال غربي مأرب.

والخميس، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة ما لا يقل عن 30 من جماعة الحوثيين في كمينين استهدفا مجاميع حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة هَيلان بمديرية صِرواح غربي مأرب، وذلك بعد يوم من معارك عنيفة في الجبهة الاستراتيجية ذاتها أوقعت 60 قتيلاً من الجماعة، حسب الدفاع اليمنية.

المصدر: وكالات