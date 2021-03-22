تونسية ستكون أول عربية وإفريقية تغزو الفضاء

قال المدير العام لمجمع "تلنات" التونسي، محمد فريخة، إن إطلاق أول قمر صناعي تونسي هو تحد أول، ستليه العديد من المشاريع الأخرى.

إقرأ المزيد

وقدم فريخة للسلطات ووكالات الفضاء الروسية، مقترحا لإرسال رائدة فضاء تونسية، تكون الأولى عربيا وإفريقيا في غزوها للفضاء، لتحط على محطة "إي أس أس ISS" الدولية.

ويأتي ذلك بعد أن عبر الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارته لمجمع "تالنات" يوم 4 مارس الماضي، عن رغبته في إرسال رائد فضاء تونسي.

ونفذ صاروخ "سيوز" الروسي، صباح اليوم الاثنين، عملية إطلاق أول قمر صناعي تونسي يحمل اسم "تحدي واحد"، وذلك بعد تأجيل عملية الإطلاق التي كانت مقررة يوم السبت 20 مارس تزامنا مع الذكرى الـ65 لعيد استقلال تونس.

وقال فريخة إن إطلاق أول قمر صناعي تونسي هو تحد أول، ستليه العديد من المشاريع الأخرى، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو أن "تكون تونس قطبا لتكنولوجيا الفضاء في القارة الإفريقية".

ويختص "تحدي واحد" في إنترنت الأشياء "Internet Of Things"، وتم الاعتماد في تصنيعه، لأول مرة في العالم، على تطوير بروتوكول "لورا" "LoRa" لاستخدامه في الاتصالات عبر الفضاء، بعد أن كان استخدامه مقتصرا على الاتصالات اللاسلكية الأرضية في سياق المدن الذكية والمراقبة الصناعية والزراعة الذكية، ويتميز باستهلاكه المنخفض للطاقة.

المصدر:RT