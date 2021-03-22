روسيا تهنئ تونس بإطلاقها قمرا صناعيا إلى الفضاء

هنأت وزارة الخارجية الروسية تونس بإطلاقها قمرا صناعيا للاتصالات، الذي حمله الصاروخ الروسي "سويوز 2.1a" من قاعدة "بايكانور" في كازاخستان إلى الفضاء.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "اليوم تم إطلاق القمر الصناعي التونسي "تحدي واحد" على متن الصاروخ الحامل الروسي، وسيكون هذا الجهاز الأول من مجموعة تتكون من 30 قمرا صناعيا تونسيا مزودة بمعدات اتصالات متطورة".

وأضافت أن هذا الحدث "يفتح آفاقا جديدة للتعاون الروسي - التونسي المثمر في الاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذا النجاح اصبح ممكنا "بفضل علاقات الصداقة طويلة الأمد بين بلدينا، القائمة على الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل منهما للآخر".

وقالت: "نهنئ الشعب التونسي بالاختراق التاريخي في مجال التقنيات العالية في إطار مشروع للابتكار مشترك ونتطلع إلى تعميق التعاون متبادل المنفعة من أجل تطوير الصناعات الفضائية التونسية".

المصدر: وزارة الخارجية الروسية