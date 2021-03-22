مصر.. المحكمة تصدر قراراها النهائي في قضية تحرش أثارت الرأي العام

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، ببراءة 7 شباب في واقعة التحرش الجماعي بـ"فتاة ميت غمر".

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وجاء الحكم بعدما أعلنت النيابة العامة المصرية في ديسمبر الماضي، حبس 7 متهمين لتعديهم على فتاة بمنطقة ميت غمر، وأنها طلبت من إدارة المرور المختصة بيان مالكي السيارة والدراجة اللتين استقلهما المتهمون.

وذكرت النيابة العامة أنها أُخطرت يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر بشكوى فتاة استمعت إلى شهادتها حول ملاحقة سبعة فتيان لها خلال سيرها بطريق عام بمنطقة (ميت غمر)، وملامستهم جسدها ومواطن عفتها وإثارة المارة ضدها حال استقلال خمسة منهم سيارة واثنين دراجة آلية، فدلفت إلى مقهى لتفاديهم، ثم لما خرجت منه ظانة انصرافهم فوجئت باستمرار تتبعهم لها وموالاة التعدي عليها فتوارت بمعرض للسيارات ساعدها مالكه بتدبير وسيلة لنقلها إلى محل إقامتها.

مشيرة إلى أن الفتاة أكدت تلقيها تهديدات من صفحة خاصة بأحد أقارب متهم ومحام موكل للدفاع عن بعض المتهمين بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تضمنت التشهير بها للتأثير عليها وإكراهها على التنازل عن شكواها.

ولفتت أن الشرطة تمكنت من خلال التحري وفحص كاميرات مراقبة مطلة على موقع الحادث من تحديد المتهمين السبعة ورقمي السيارة والدراجة اللتين استقلوهما، مشيرة إلى أنه بعد إلقاء القبض عليهم اعتصموا بالإنكار.

المصدر: الشروق