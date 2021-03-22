الكويت: 8 آلاف مقيم غادروا نهائيا و17 ألفا سقطت إقاماتهم خلال 3 أشهر

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن مغادرة 8 آلاف مقيم البلاد بصورة نهائية، وإلغاء إقامات 17 ألفا، لتواجدهم خارج البلاد، خلال 3 أشهر.

وأشارت إلى تحويل 199 مقيما من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، منذ بداية يناير حتى الـ20 من مارس الجاري.

ودخل القطاع الأهلي بحسب الإحصائية، 1048 مقيما، كانوا يحملون إقامات التحاق بعائل "لم الشمل".

وأوضحت الإحصائية اعتماد الهيئة 18858 شهادة جامعية للمقيمين أصحاب التخصصات الجامعية، وفق النظام الآلي الجديد، في حين تم تجديد أكثر من 181 ألف إذن عمل، لعمالة مقيمة في البلاد.

وأصدرت الهيئة 735 تصريح عمل، إلى جانب طباعة 459 تأشيرة عمل.

وكانت مصادر أمنية مطلعة، أكدت في يناير الماضي، أن "مهلة مخالفي قانون الإقامة الخاصة بالمخالفين من تاريخ 1 يناير 2020، وما قبل ذلك التاريخ تنتهي بنهاية يناير الجاري، ولن يتم تمديدها مرة أخرى".

وقالت المصادر، إنه "تم التنسيق بين القطاعات الأمنية المختلفة، وذلك لانطلاق أكبر حملة أمنية عقب انتهاء مهلة يناير الماضي، من أجل ضبط المخالفين الذين رفضوا الاستفادة من المهلة، التي امتدت لشهرين متتاليين بسبب جائحة كورونا"، مشيرة إلى أن "التجربة أثبتت أن هؤلاء المخالفين لا نية لديهم لتعديل أوضاعهم، الأمر الذي يتطلب شن عدة حملات أمنية لضبطهم جميعا، وإبعادهم عن البلاد".

وكشفت المصادر، أن "مخالفي الإقامة الذين تنطبق عليهم شروط المهلة يفوق عددهم الـ 100 ألف مخالف".

المصدر: "القبس"