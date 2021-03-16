الكويت.. الفلبين تفرض شروطا جديدة لتوريد العمالة المنزلية

أكدت مصادر مطلعة أن ممثلي السفارة الفلبينية في الكويت أبلغوا اتحاد العمالة المنزلية بشروط جديدة لاستقدام العاملات من الفلبين.

وأشارت المصادر، إلى أن "الشروط الجديدة تضمنت على أن ينص العقد على منح العاملة المنزلية هاتفا حديثا، وأن لا يخصم من أجرها".

وأضافت: "من الشروط أيضا، التحقق من عدم وجود سوابق وقضايا عمالية على صاحب العمل الذي ستعمل المدبرة المنزلية في بيته".

وأوضحت أن هذه الشروط قدمت خلال اجتماع الجانبين لليوم الثاني على التوالي، رغم صدور عشرات التأشيرات لاستقدام عاملات منزليات من الفلبين.

المصدر: "القبس"