ليبيا.. اللواء 444 يقبض على 16 مهربا ويحرر 85 مختطفا من جنسيات إفريقية

تمكن اللواء "444 قتال" التابع للقوات الحكومية الليبية، من القبض على 16 مهربا وتحرير 85 مختطفا من جنسيات إفريقية، في العاصمة طرابلس.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في بيان لها، أن "مفارز اللواء تمكنت من القضاء على أوكار المجرمين، والقبض على 16 شخصا من رؤوس التهريب بالمناطق المستهدفة".

وأضافت أنه "تم خلال هذه العملية تحرير 85 مختطفا من جنسيات إفريقية، ونجحت القوات في تخليص سكان المنطقة من ظلم مجرميها ممن امتهنوا التهريب والاختطاف والحرابة، وصادرت عددا من الأسلحة والآليات المستخدمة في أعمال التخريب".

ناصر حاتم

المصدر: RT