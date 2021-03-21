 
مباشر

ليبيا.. اللواء 444 يقبض على 16 مهربا ويحرر 85 مختطفا من جنسيات إفريقية

أخبار العالم العربي

ليبيا.. اللواء 444 يقبض على 16 مهربا ويحرر 85 مختطفا من جنسيات إفريقية
Reuters ESAM OMRAN AL-FETORI
الجيش الوطني الليبي في طرابلس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0l8

تمكن اللواء "444 قتال" التابع للقوات الحكومية الليبية، من القبض على 16 مهربا وتحرير 85 مختطفا من جنسيات إفريقية، في العاصمة طرابلس.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في بيان لها، أن "مفارز اللواء  تمكنت من القضاء على أوكار المجرمين، والقبض على 16 شخصا من رؤوس التهريب بالمناطق المستهدفة".

وأضافت أنه "تم خلال هذه العملية تحرير 85 مختطفا من جنسيات إفريقية، ونجحت القوات في تخليص سكان المنطقة من ظلم مجرميها ممن امتهنوا التهريب والاختطاف والحرابة، وصادرت عددا من الأسلحة والآليات المستخدمة في أعمال التخريب".

ليبيا.. اللواء 444 يقبض على 16 مهربا ويحرر 85 مختطفا من جنسيات إفريقية

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا