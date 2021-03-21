الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص عبروا الحدود من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 3 أشخاص عبروا الحدود من لبنان بالقرب من بلدة يفتاح.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر "تويتر": "رصدت استطلاعات جيش الدفاع ثلاثة مشتبه فيهم تسللوا من داخل لبنان إلى داخل إسرائيل بالقرب من بلدة يفتاح حيث قامت القوات باعتقالهم".

رصدت استطلاعات جيش الدفاع ثلاثة مشتبه فيهم تسللوا من داخل لبنان الى داخل إسرائيل بالقرب من بلدة يفتاح حيث قامت القوات باعتقالهم — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 21, 2021

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 2 مارس الحالي عن إطلاق سراح مواطن لبناني، وإعادته إلى بلاده، بعد اجتيازه الخط الأزرق بمحيط كفر شوبا جنوب لبنان، في 28 فبراير الماضي.

وقال أدرعي حينها في تغريدة عبر "تويتر" أن الجيش "أعاد مواطنا لبنانيا كان قد فر من لبنان إلى إسرائيل باجتيازه الحدود، عبر الصليب الأحمر، من خلال معبر رأس الناقورة".

المصدر: RT