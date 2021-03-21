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محمد بن زايد ينشر صورة مع والدته ويهنئ أمهات العالم (صورة)

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد ينشر صورة مع والدته ويهنئ أمهات العالم (صورة)
Reuters AST/PAC
ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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نشر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، صورة له مع والدته الشيخة فاطمة بنت مبارك بمناسبة يوم الأم.

وكتب في تغريدة: "أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات.. أنتن الخير والبركة.. نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر والإرادة.. تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها".

وأضاف: "تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم.. في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة".

ويحتفل العالم العربي ومناطق أخرى من العالم بيوم الأم في الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام.

المصدر: RT

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