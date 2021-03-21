محمد بن زايد ينشر صورة مع والدته ويهنئ أمهات العالم (صورة)

نشر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، صورة له مع والدته الشيخة فاطمة بنت مبارك بمناسبة يوم الأم.

وكتب في تغريدة: "أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات.. أنتن الخير والبركة.. نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر والإرادة.. تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها".

وأضاف: "تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم.. في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة".

أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات .. أنتن الخير والبركة..نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر و الإرادة..تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها..تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم..في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة pic.twitter.com/u4XtgROHHp — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 21, 2021

ويحتفل العالم العربي ومناطق أخرى من العالم بيوم الأم في الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام.

المصدر: RT