قراصنة في المياه الإيرانية يطالبون بـ80 ألف دولار لإطلاق سراح سفنية عراقية

كشف النائب في البرلمان العراقي، كاظم فنجان الحمامي، اليوم الأحد، عن سيطرة قراصنة على سفينة عراقية في المياه الإيرانية، فيما أكد أن القراصنة طالبوا بـ80 ألف دولار لإطلاق سراحها.

وقال خلال اتصال هاتفي مع RT، إن "السفينة التي سيطر عليها القراصنة، هي ذاتها التي غرقت قبل أيام قرب السواحل السعودية".

وأضاف، أن "القراصنة استحوذوا على السفينة واقتادوها إلى مكان مجهول وفقا لبلاغ مالك السفينة".

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يذكر أن سفينة عراقية تحمل اسم "ديلما" قد تعرضت للغرق قرب السواحل السعودية، وتمكنت الفرق السعودية من إنقاذ طاقمها، وبعد أيام تم العثور عليها بالقرب من السواحل الإيرانية.

وبحسب بيان سابق للحمامي، فإن التيارات البحرية العنيفة جرفت السفينة شرقا نحو السواحل الإيرانية، حيث عثروا عليها جانحة شمال ميناء (بوشهر) بمسافة سبعة أميال بحرية.

وكان من المفترض أن تعود السفينة إلى العراق يوم الاثنين الماضي، لكن قراصنة سيطروا عليها.

المصدر: RT