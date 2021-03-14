العثور على السفينة العراقية الغارقة قرب السواحل الإيرانية (فيديو)

أعلن عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي، وزير النقل الأسبق، كاظم فنجان الحمامي، اليوم الأحد، العثور على السفينة العراقية التي غرقت قبل أيام في المياه السعودية.

ونشر الحمامي فيلما مصورا للسفينة (T-4) التي تحمل اسمين، (ريان - 2)، و(ديلما).

وقال في بيان صحفي، إن "التيارات البحرية العنيفة جرفتها شرقا نحو السواحل الإيرانية، حيث عثروا عليها جانحة شمال ميناء (بوشهر) بمسافة سبعة أميال بحرية".

وأضاف، أن "عمليات البحث التي أشرف عليها مدير مركز الطوارئ البحرية الكابتن عبد المنعم الجناحي من البحرين، بالتعاون مع السلطات البحرية البحرينية والسعودية والإيرانية والقطرية، تكللت بالنجاح، وأسفرت عن العثور عليها".

وأشار الحمامي إلى أن "طاقم السفينة العراقي ما زال في ضيافة المملكة العربية السعودية بمدينة الدمام بانتظار إجراءات وزارة الخارجية العراقية".

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وتابع النائب العراقي، أن "فرق الإنقاذ الإيرانية سوف تباشر بتعويمها وسحبها يوم غد الاثنين".

المصدر: RT