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الرئيس السيسي: "مصر على أعتاب موجة ثالثة لكورونا ونتمنى من الله تعدي على خير"

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الرئيس السيسي:
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
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حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، من أن البلاد على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

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وقال عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات: "احنا على اعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدى على خير، وشافين الدنيا ماشية إزاي برة".

وأضاف السيسي:" اللقاحات والتطعيم ماشين فيها، ويبقى بجهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية، احنا أقل الدول اللي ربنا سبحانه وتعالى لطف بينا، ونتمنى من الله أن يلطف بنا".

وأكمل الرئيس المصري: "بقول أن إحنا من فضلكم خلونا نتمسك بحرصنا والحذر، خاصة مع شهر رمضان..وهاتبقى الناس عاوزة العزومات، عاوزين الأمر ينتهي بسلام".

المصدر: ناصر حاتم - RT

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