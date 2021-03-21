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شاهد.. الإطاحة بعصابة خطيرة في الرياض!

أخبار العالم العربي

شاهد.. الإطاحة بعصابة خطيرة في الرياض!
الشرطة السعودية
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ألقت شرطة الرياض، اليوم الأحد، القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 مقيمين ثبت تورطهم في استدراج العاملين في التطبيقات الإلكترونية والسطو على ما بحوزتهم من أموال.

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وأوضحت الشرطة أن التشكيل العصابي مكون من 3 مقيمين من الجنسية التشادية، وآخر من الجنسية المالية، جميعهم في العقد الثاني من العمر.

وثبت تورطهم جميعا في استدراج العاملين في التطبيقات الإلكترونية والسطو على ما بحوزتهم من أموال، تحت وطأة التهديد بالأسلحة البيضاء.

وبمباشرة إجراءات الاستدال الأولية بحقهم، أقروا بارتكاب 24 حادثا بذات النمط والسلوك الإجرامي، تركزت جميعها بحي منفوحة، حيث قدرت قيمة المسروقات جميعها بمبلغ 28 ألف ريال، وقد جرى توقيفهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

المصدر: صحيفة عاجل

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