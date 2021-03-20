أمير قطر يتمنى الشفاء العاجل لرئيس وزراء باكستان إثر إصابته بكورونا
Reuters
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أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عن تمنياته بالشفاء لرئيس وزراء باكستان، عمران خان، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا.
وغرد أمير قطر على موقع "تويتر" قائلا: "تمنياتي بالشفاء العاجل لأخي رئيس الوزراء عمران خان".
تمنياتي بالشفاء العاجل لأخي رئيس الوزراء عمران خان @ImranKhanPTI— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 20, 2021
وكانت باكستان أعلنت يوم السبت إصابة رئيس وزرائها عمران خان بفيروس كورونا، بعد يومين فقط من تلقيه الجرعة الأولى من التطعيم باللقاح الصيني ضد الفيروس.
المصدر: وكالات