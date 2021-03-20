أمير قطر يتمنى الشفاء العاجل لرئيس وزراء باكستان إثر إصابته بكورونا

أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عن تمنياته بالشفاء لرئيس وزراء باكستان، عمران خان، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وغرد أمير قطر على موقع "تويتر" قائلا: "تمنياتي بالشفاء العاجل لأخي رئيس الوزراء عمران خان".

تمنياتي بالشفاء العاجل لأخي رئيس الوزراء عمران خان @ImranKhanPTI — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 20, 2021

وكانت باكستان أعلنت يوم السبت إصابة رئيس وزرائها عمران خان بفيروس كورونا، بعد يومين فقط من تلقيه الجرعة الأولى من التطعيم باللقاح الصيني ضد الفيروس.

المصدر: وكالات