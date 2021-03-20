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الكويت تسجل 5 وفيات و1347 إصابة جديدة بكورونا

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الكويت تسجل 5 وفيات و1347 إصابة جديدة بكورونا
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت عن تسجيل 1347 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند في البيان الصحافي اليومي إن إجمالي عدد الإصابات بالبلاد ارتفع ليصل إلى 217933، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1215.

وأوضح السند أن هناك 230 حالة تتلقى حاليا الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1386 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 202208 حالات.

المصدر: وكالات

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