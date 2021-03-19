مصر.. مخرج بث صلاة الجمعة المتسبب في الخطأ على تلفزيون الدولة يعلق بعد إحالته لتحقيق عاجل

علق المخرج بالتلفزيون المصري محمد القاضي، صاحب واقعة الخطأ اللغوي أثناء البث المباشر لصلاة الجمعة، على الواقعة بعد إحالته لتحقيق عاجل.

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وقال في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية: "طالما وصل الأمر إلى الإحالة للتحقيق، فسوف أؤجل أي رد على هذه الواقعة".

وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه سوف يرد بشكل كامل على الواقعة أثناء التحقيق معه.

وكان الخطأ في كلمة "الإذاعة" حيث تمت كتابتها على الشاشة بحرف الزاي "الإزاعة"، ونالت هذه الصورة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت نائلة فاروق، رئيسة قطاع التلفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، إحالة محمد القاضي، مخرج بث صلاة الجمعة، والمخرج المنفذ، إلى التحقيق بسبب هذه الواقعة.

المصدر: "الوطن"