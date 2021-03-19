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مصر.. إحالة مخرج بث صلاة الجمعة للتحقيق بسبب خطأ على الهواء (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر.. إحالة مخرج بث صلاة الجمعة للتحقيق بسبب خطأ على الهواء (صورة)
Reuters
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قالت رئيسة قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام في مصر نائلة فاروق، إنه جرى تحويل مخرج بث صلاة الجمعة محمد القاضي، إلى التحقيق بسبب خطأ إملائي ظهر على شاشة التلفزيون المصري.

مصر.. إحالة مخرج بث صلاة الجمعة للتحقيق بسبب خطأ على الهواء (صورة)

وأضافت نائلة في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية أنه جرى التحفظ على شريط فيديو صلاة الجمعة بالكامل والذي حمل الخطأ الإملائي حتى يتم الانتهاء من التحقيقات من خلال الشؤون القانونية.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية وجود خطأ إملائي في جملة مسجد "الإذاعة والتليفزيون" حيث تم كتابة كلمة الإذاعة بحرف الزاي (الإزاعة)، وظلت مستمرة لمدة تقترب من الساعة، وهو ما تسبب في سخرية وجدل كبيرين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "الوطن"

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