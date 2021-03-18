مصر تحدد موعد الحدث العالمي الفريد بشأن الموكب الذهبي (فيديو)

أعلنت وزارة السياحة والآثار، 3 إبريل المقبل، موعدا لنقل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وحددت السياحة والآثار 3 أبريل 2021 للحدث الفريد الذي ينتظره العالم وهو خروج الموكب الذهبي الذي يضم 22 مومياء ملكية ستجوب شوارع القاهرة العريقة من المتحف المصري في التحرير إلي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

انتظروا حدث عالمي فريد يليق بعظمة الأجداد: الموكب الذهبي الذي ليس له مثيل.

العالم يترقب السبت ٣ ابريل ٢٠٢١...



Stay tuned for a unique world-class grand event that befits the grandeur of our great ancestors:

The Pharaohs’ Golden Parade.

The world is waiting for 3 April 2021.. pic.twitter.com/clePXuXhnr — Khaled El-Enany (@KhaledElEnany6) March 18, 2021

وسيضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

وكان وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني قد أجتمع، مساء أمس، مع الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وممثلي الجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسئولى الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات لمناقشة اللمسات النهائية استعدادا لانطلاق الموكب خلال الأيام المقبلة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات الأعمال بتفاصيل خطة العمل خلال الفترة القادمة لاخراج الفاعلية بالمظهر الذي يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية.

المصدر: RT