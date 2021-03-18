نصر الله: بمقدور إيران مد لبنان بالوقود وبمقابل الليرة اللبنانية

قال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، يوم الخميس إن إيران تملك القدرة على مد لبنان بالوقود وبمقابل الليرة اللبنانية، محملا حاكم البنك المركزي مسؤولية تدهور العملة الوطنية.

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ودعا نصر الله "الإخوة في حزب الله الذين يتقاضون الراتب بالدولار إلى أن يبادروا بمساعدة الأرحام أولا وثانيا الجيران"، مضيفا أن حزبه "سيبذل ما بوسعه لتأمين بعض الاحتياجات وما يتعلق بالأسعار وغيرها من الإجراءات".

وتابع: "نحن لن نتخلى عن مسؤولياتنا وعن واجبنا، وعندما نصل إلى جوع حقيقي في البلد مع عجزنا عن تطبيق بعض الخطوات عبر الدولة، وقتها سنتحرك، ولن أعلن الآن عن هذه الخطوات".

وكان نصر الله أوضح أن "الأزمة التي نحن فيها لها عدة أسباب، وإذا أردنا أن نعالج سببا واحدا ونتجاهل باقي الأسباب فإن ذلك لن يؤدي إلى نتيجة".

وأشار إلى أن هناك من يدفع نحو حرب أهلية في لبنان "كما جرى في اليمن والعراق وسوريا وأفغانستان"، لافتا إلى أن الأمثلة كثيرة حول "تشغيل المخابرات الأمريكية لداعش والجماعات التكفيرية لتدمير الدول والجيوش، لكي تصبح إسرائيل الملجأ ودرة التاج في هذه المنطقة".

المصدر: "رويترز" + RT