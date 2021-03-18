هزتان أرضيتان تضربان ولاية بجاية الجزائرية الليلة الماضية

ضربت هزة أرضية ثانية بلغت قوتها 5.9 درجات على سلم "ريختر"، ولاية بجاية شمالي الجزائر، فجر اليوم الخميس.

وشعر بالهزه سكان العاصمة وسكان الولايات المجاورة، وكذا الدول المجاورة كإيطاليا، وإسبانيا، وتونس.

وبحسب المعلومات الأولية تسببت الهزة الأرضية في أضرار بعدد من المباني بولاية بجاية ودفعت بالعديد من السكان للخروج إلى الشارع.

وتعرضت ولاية بجاية كذلك إلى هزة أرضية، مساء أمس الأربعاء، بلغت قوتها 4 درجات على سلم "ريختر".

المصدر: الخبر