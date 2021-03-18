غضب في مصر بسبب شرط جديد في مبادرة إحلال السيارات القديمة

أعلنت الحكومة المصرية الشروط النهائية لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال وتخريد السيارات القديمة التي مر عليها 20 سنة فأكثر.

وبين الشروط النهائية للمبادرة، إلغاء مقابل التخريد للسيارة القديمة والاكتفاء بالحافز الأخضر مع إضافة شرط جديد هو أن تكون رخصة السيارة باسم المتقدم لمدة 3 سنوات ماضية، وهو ما تسبب في غضب الكثير من المتقدمين للمبادرة على الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث طالبوا بإلغائه خاصة وأنه لم يكن موجودا ضمن الشروط التي على أساسها تقدم نحو 58 ألفا و745 شخصا للاستفادة من المبادرة.

ونشرت صحيفة "المصري اليوم" الشروط النهائية للمبادرة وهي:

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا تزيد على 65 عاما.

- أن تكون السيارة مـر على صنعها 20 عاما فأكثر.

- أن تكون رخصة السيارة سارية.

- رخصة السيارة تتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى، القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – السويس – البحر الأحمر.

- أن تكون رخصة السيارة باسم المتقدم.

- أن تكون رخصة السيارة باسم مالكها منذ 3 سنوات ماضية قبل موعد إطلاق البرنامج.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أنه سيتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح ما بين 7 و10 سنوات من خلال 31 بنكا ضمن المنظومة وبفائدة مقطوعة 3%، مع منح حافز الأخضر 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه للسيارات الخصوصية، و20% بحد أقصى 45 ألف جنيه للأجرة، و25% للميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

المصدر: موقع "المصري اليوم"