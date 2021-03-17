4.6% زيادة سكان الكويت في "سنة كورونا" الأولى

كشفت الإحصائيات الحكومية الرسمية أن إجمالي عدد سكان الكويت بلغ 4.670 مليون نسمة حتى نهاية ديسمبر 2020، شكل المواطنون منهم نسبة 31% فقط.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن "أعداد المواطنين الكويتيين بلغت 1.459 مليون شخص، مقارنة بـ3.210 مليون مقيم يشكلون 69% من إجمالي عدد سكان البلاد".

وأوضحت، أن "السنة الأولى لكورونا شهدت زيادة في السكان بنسبة 4.6% بـإجمالي 206192 نسمة، وهم 94799 كويتيا و11393 وافدا أغلبهم مواليد جدد، مقارنة بإجمالي عدد سكان بلغ 4.464 مليون نسمة".

ووفق آخر تعداد للسكان حتى نهاية ديسمبر 2020، فقد بلغ إجمالي الذكور الكويتيين 714936، مقابل 745034 أنثى، فيما بلغ إجمالي الذكور المقيمين 2.177 مليون نسمة، مقابل 1.033 أنثى".

المصدر: "القبس"