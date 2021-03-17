تونس تتسلم 93 ألف جرعة من لقاح "فايزر"

تسلمت تونس 93 ألفا و600 جرعة من لقاح "فايزر - بيونتيك" الأمريكي الألماني المضاد لفيروس كورونا، حملتها طائرة حطت بمطار تونس قرطاج الدولي.

وذكرت وزارة الصحة أن مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في تونس وإيف سوتيران، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة ماريلينا فيفياني، حضرا عملية التسلم بالمطار.

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وانطلقت في تونس السبت الماضي حملة التطعيم ضد كورونا عقب أيام من وصول أولى الدفعات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، حيث وصلت الأربعاء 30 ألف جرعة منه.

وتأتي دفعة اليوم ضمن مبادرة "كوفكاس"، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، لضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا، وتوفيرها للبلدان التي لا تمتلك القدرة على شراء للقاح.‎

وأعلنت وزارة الصحة التونسية في وقت سابق أنها تهدف لتطعيم 50 بالمئة من المواطنين الذين يقدر عددهم بـ11 مليونا.

وارتفع إجمالي إصابات كورونا في تونس إلى 243439، منها 8 آلاف و463 وفاة، و210 آلاف و375 حالة شفاء.

المصدر: وكالات