مصر.. فتاة تعترف بقتل شقيقتها بعد 10 سنوات على الجريمة

أفاد موقع صحيفة "الأهرام" المصري يوم الأربعاء بأن فتاة اعترفت بقتل شقيقتها بعد مرور 10 سنوات على الجريمة.

وقالت الصحيفة إن منطقة المعصرة شهدت جريمة مأساوية واعترافات خطيرة، من المتهمة حيث اعترفت داخل قسم شرطة المعصرة بقتل شقيقتها منذ أكثر من 10 سنوات.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية قامت بالقبض عليها لإحالتها للنيابة للتحقيق معها.

وأشارت إلى أن البداية كانت باستقبال قسم شرطة المعصرة فتاة (26 سنة) تقول إنها قامت بقتل شقيقتها منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يكتشف أحد جريمتها آنذاك.

وأوضحت أنه المتهمة لم تستطع تحمل تأنيب ضميرها لها طوال الفترة الماضية، فقررت التوجه لقسم الشرطة وتسليم نفسها والاعتراف بجريمتها.

المصدر: "الأهرام"