ليبيا.. وزيرة العدل تتسلم مهامها في حكومة الوحدة الوطنية

تسلمت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة إبراهيم البوسيفي مهامها الوزارية رسميا.

وحازت البوسيفي على الليسانس في القانون، وانخرطت بالمعهد العالي للقضاء، ومن بعدها تعينت في النيابة العامة ثم تدرجت في الترقيات في جهاز النيابة العامة حتى أصبحت مدير نيابة.

كما حازت على الماجستير في القانون من أكاديمية الدراسات العليا، وانتقلت إلى قضاء الحكم وعملت قاضيا في عدة دوائر حتى ترأست دائرة استئنافية بالمحكمة الابتدائية.

ناصر حاتم

المصدر: RT