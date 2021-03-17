نيبال تحقق في إدخال أمير بحريني ألفي جرعة من "أسترازينيكا" دون إذن مسبق

ذكرت مصادر مطلعة أن منظمي الأدوية في نيبال باشروا التحقيق في كيفية تمكن أمير بحريني من إدخال ألفي جرعة من لقاح "كوفيد – 19" إلى نيبال دون إذن مسبق.

وأكدت المصادر أن الأمير البحريني محمد حمد محمد آل خليفة، وصل إلى نيبال الاثنين الماضي ومعه حوالي ألفي جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، مشيرة إلى أن استيراد الأدوية إلى نيبال يحتاج إلى موافقة مسبقة.

بدوره، أوضح المتحدث باسم شركة "سفن سوميتس تريك" ثانيشور غوراجين التي تشرف على رحلة الأمير، أنه "بعد الحجر الصحي لمدة سبعة أيام، ستسافر المجموعة إلى قرية غورخا" حيث سيتم هناك توزيع 2000 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" على سكان القرية".

وأضاف: "الأمير وفريقه خططوا لتسلق جبل إيفرست بعد ذلك".

من جهتها، قالت إدارة الأدوية في نيبال إنها "بدأت التحقيق في استيراد اللقاحات وكيفية وصولها إلى البلاد".

وأضافت: "وزارة الصحة وإدارة الأدوية في نيبال ليستا على علم باستيراد اللقاح. قيل لنا أن الوفد وصل مساء الاثنين. سمعنا أنهم أحضروا 2000 لقاح. لا تزال القضية قيد التحقيق".

المصدر: "بي بي سي"