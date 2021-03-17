 
مباشر

العراق يعتمد أجهزة تسريع النتائج في الانتخابات المبكرة

أخبار العالم العربي

العراق يعتمد أجهزة تسريع النتائج في الانتخابات المبكرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzii

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، اعتماد أجهزة تسريع النتائج في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.

وذكر بيان للمفوضية، أن "مجلس المفوضين وافق بالإجماع على اختيار شركة (PWC) البريطانية الفاحصة لأجهزة الاقتراع والأجهزة الملحقة بها والبرامجيات المستخدمة والوسط الناقل وجهاز الإرسال وسيرفرات إعلان النتائج".

وأضاف، أن "هذه الشركة هي الأفضل من بين الشركات التي رشحها مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية في العراق (UNAMI) التي تعمل في إطارين فني وتكنولوجي يتماشيان والمبادئ الأساسية لعمل المفوضية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها".

إقرأ المزيد
مصدر لـRT: حوارات سياسية لتأجيل الانتخابات العراقية من جديد إلى 2022
مصدر لـRT: حوارات سياسية لتأجيل الانتخابات العراقية من جديد إلى 2022

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات المبكرة في العراق خلال السادس من يونيو المقبل، لكن الحكومة العراقية أجلتها إلى العاشر من أكتوبر 2021.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا