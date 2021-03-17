العراق يعتمد أجهزة تسريع النتائج في الانتخابات المبكرة

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، اعتماد أجهزة تسريع النتائج في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.

وذكر بيان للمفوضية، أن "مجلس المفوضين وافق بالإجماع على اختيار شركة (PWC) البريطانية الفاحصة لأجهزة الاقتراع والأجهزة الملحقة بها والبرامجيات المستخدمة والوسط الناقل وجهاز الإرسال وسيرفرات إعلان النتائج".

وأضاف، أن "هذه الشركة هي الأفضل من بين الشركات التي رشحها مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية في العراق (UNAMI) التي تعمل في إطارين فني وتكنولوجي يتماشيان والمبادئ الأساسية لعمل المفوضية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها".

إقرأ المزيد

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات المبكرة في العراق خلال السادس من يونيو المقبل، لكن الحكومة العراقية أجلتها إلى العاشر من أكتوبر 2021.

المصدر: RT