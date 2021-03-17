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"مراسلون بلا حدود": الأردن يفرض قيودا على الإنترنت والحكومة تنفي

أخبار العالم العربي

Reuters MUHAMMAD HAMED
رجل يحمل العلم الأردني
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أفادت منظمة "مراسلون بلا حدود" (RSF) الحقوقية، بأن السلطات الأردنية "تفرض قيودا على الإنترنت"، في ظل التظاهرات التي تشهدها مدن في المملكة.

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وقالت المنظمة إن القيود المفروضة تشمل "حجب خاصية البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك ردا على دعوات للتظاهر بعد وفاة مرضى بسبب نقص في الأكسجين في مستشفى السلط، كما دانت ما رأت أنه "تعديا" على حق المواطنين في الحصول على المعلومات.

من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، أحمد الهناندة، أن "شبكات الاتصالات والإنترنت تعمل في المملكة بشكل طبيعي، وأنه لا يوجد أي وقف أو تقييد لأي من الخدمات"، لافتا إلى أنه "من الناحية الفنية، جميع شبكات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تعمل من دون أية معوقات".

وأشار الهناندة إلى ورود شكاوى بتعطل بعض خدمات أحد التطبيقات، وهو "كلوب هاوس"، والذي استمر لأقل من ساعتين، مؤكدا أنه "لا علاقة لشبكة الإنترنت في المملكة بهذا العطل".

المصدر: "خبرني" + RT

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