تونس.. القبض على مروج مخدرات في سوسة وبحوزته كميات من حشيشة الكيف والكوكايين

تمكنت فرق مكافحة المخدرات في سوسة التونسية من القبض على مروج مخدرات، وبحوزته 6 كيلوغرامات من مخدر حشيشة الكيف، وحوالي 180 غراما من مخدر الكوكايين.

ونقلت إذاعة "موزاييك" عن مصدر أمني قوله، إن "الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة ألقت القبض على مروج مخدرات أصيل العاصمة، وذلك خلال كمين محكم تم نصبه له على مستوى جهة سهلول وحجز لديه على كميات كبيرة من الزطلة (حشيشة الكيف) والكوكايين".

وأضاف المصدر أن "عناصر الفرقة تمكنوا من حجز 6 كيلوغرامات من مادة القنب الهندي وحوالي 180 غراما من مادة الكوكايين، كان تزود بها من طبلبة التابعة لولاية المنستير".

وأشار إلى أنه "تم حجز دراجة نارية من الحجم الكبير كان يستخدمها المروج"، لافتا إلى أنه "تم القبض على شخصين آخرين كانا برفقته في سهلول".

المصدر: "موزاييك أف أم"