مصر ترسل مساعدات طبية إلى اليمن وجنوب السودان

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم الثلاثاء عن إرسال مساعدات طبية إلى اليمن وجنوب السودان.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة في تغريدة عبر "تويتر" إنه "بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترسل مصر مساعدات طبية مقدمة من وزارة الصحة لكل من اليمن وجنوب السودان".

#المتحدث_العسكرى : بتوجيهات من الرئيس / عبد الفتاح السيسى مصر ترسل مساعدات طبية مقدمة من وزارة الصحة لكل من اليمن وجنوب السودان . pic.twitter.com/Ln7eThjxWl — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) March 16, 2021

المصدر: RT