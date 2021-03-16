مصر.. نمر الخلافة يعترف بتكليف حفيد البنا له باستهداف ضباط في الداخلية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية "خلية النمر" التابعة لتنظيم "داعش" إلى محكمة الجنايات، بعد اعتراف نمر الخلافة ومتهم آخر بتكليفهما باستهداف ضباط في وزارة الداخلية.

وأقر المتهم الأول عادل حمدي محمود البدراوي المكنى بـ"نمر الخلافة" بالتحقيقات بـ"انضمامه لتنظيم "داعش" الذي يعتنق أفكارا تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتمويله لذلك التنظيم وإمداده بمعلومات لتحقيق أغراضه".

وأشار إلى أنه "في غضون عام 2013 اطلع على إصدارات جماعة "داعش" من خلال شبكة المعلومات الدولية، فاعتنق أفكارها بوجوب قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستهداف منشآتهم، والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم".

وأضاف أنه "في غضون عام 2014 سافر إلى محافظة شمال سيناء لسعيه الانضمام إلى جماعة "ولاية سيناء"، التابعة للجماعة آنفة البيان، ولفشله في الوصول لأحد أعضائها، عاد إلى مسكنه مرة أخرى وأطلع متهما آخر على أفكار تلك الجماعة وأغراضها ودعاه للانضمام إليها، فقبل، وبتعرفه على قيادي الجماعة حركي "حفيد البنا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلمه الأخير بمسؤوليته عن إحدى الخلايا التابعة للجماعة فانضم والمتهم الثاني إليها".

وتابع أنه "تم تكليفه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة، فنفذ ما كلف به، وأنشأ صفحة باسم "نمر الخلافة" على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واضطلع المتهمان من خلالها بالترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة، ونشرهما مقاطع مرئية بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية ووسائل الاتصال اللاسلكية والإلكترونية، وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية، والتعليم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المواد المتفجرة".

وأشار إلى أنه "تم من خلال الصفحة الترويج لكيفية استهداف المنشآت الأمنية، واستخدام برامج الاتصالات المؤمنة عبر الهواتف المحمولة وشبكة المعلومات الدولية، لاستخدامها في التحريض على ارتكاب عمليات تهدف إلى تحقيق أغراض الجماعة الارهابية".

ولفت إلى أنه "في إطار انضمامه لتلك الجماعة، جمع بیانات ومعلومات عن ضباط عاملين بشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية لتسليمها إلى قيادي الجماعة "حفيد البنا" عبر شبكة المعلومات الدولية تمهيدا لاستهدافهم، إلا أن ضبطه حال دون إمداد قيادي الجماعة بتلك البيانات".

ناصر حاتم

المصدر: RT