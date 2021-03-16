لجنة الأوبئة الأردنية: خيار الحظر الشامل بات مطروحا

قال عضو اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة بسام حجاوي إن خيار الحظر الشامل بات مطروحا للتخفيف من الحركة والاحتكاك بين المواطنين لخفض أرقام الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

وأكد حجاوي أن القرارات الحكومية الأخيرة بزيادة ساعات حظر التجول وتخفيض عدد الموظفين في المنشآت وإغلاق عديدها قد تؤتي ثمارها بعد أسبوع، كاشفا أن "متوسط التفشي ونقل العدوى بات في الأردن أعلى من أوروبا، حيث وصل إلى 2.5 ما يشير إلى أن كل شخص مصاب ينقل العدوى إلى 3 آخرين".

ودعا إلى شراكة حقيقية بين المواطنين والحكومة للتمكن من خفض أعداد الإصابات من خلال الالتزام بالقرارات الحكومية الأخيرة، موضحا أن نسب الفحوصات الإيجابية بدأت بالتزايد ما يعتبر مؤشرا على عدم جدية التعامل مع الإجراءات الحكومية، معربا عن أمله بأن يكون الأسبوع الحادي عشر هو ذروة الإصابات.

وحذر من الوصول إلى إشغال 60% من الطاقة الاستيعابية في المستشفيات، مؤكدا أن بعضها أشغل بنسبة بلغت 80 -90%، وبقاء تسجيل الإصابات على نفس الوتيرة سيزيد إشغال الأسرة إلى الضعف.

المصدر: "الغد"