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الرئيس السوري يوجه الحكومة لرفع القروض الممنوحة للطلاب

أخبار العالم العربي

الرئيس السوري يوجه الحكومة لرفع القروض الممنوحة للطلاب
من اجتماع الأسد مع مجلس الإدراة المحلية في فبراير الماضي ـ الرئاسة السورية
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وجه الرئيس السوري بشار الأسد الحكومة لرفع قيمة القرضين الشهري والشخصي الممنوحين للطلاب.  

وقالت وكالة "سانا" إن الأسد وجه مجلس الوزراء بتقديم إعانة مالية إلى حساب صندوق التسليف الطلابي بقيمة 5 مليارات ومئتي مليون ليرة بحيث يصبح رأسمال الصندوق ستة مليارات ليرة سورية. (تعادل نحو 4.7 مليون دولار بالسعر الرسمي، ونحو 1.4 مليون دولار بالسعر الحقيقي في السوق الموازية).

وقالت الوكالة إن ذلك يأتي "بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب إلى 40 ألف ليرة، وزيادة القرض الشخصي للطلاب إلى مبلغ 300 ألف ليرة".

كذلك وجه الأسد الحكومة لإعداد صك تشريعي يمكن بموجبه إعفاء الطلاب المقترضين من الضرائب والرسوم المفروضة على القروض، والتي عادة ما يتحملها الطالب وتقتطع كنسبة مئوية من قيمة القرض.

وأضافت الوكالة أن رفع مبلغ القرض الشهري "يساهم في تخفيف الأعباء المادية عن الطلبة وأسرهم في ظل الظروف المعيشية الحالي" وأوضحت أن صندوق التسليف الطلابي سيبدأ العمل وفق سقف القروض الجديدة بعد شهر من تخصيص مبلغ الإعانة المقرر للصندوق.

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وكان الأسد أصدر اليوم مرسومين قضى أحدهما برفع أجور الساعات التدريسية للمكلفين بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والثانوي، ومدارس ومراكز التدريب المهني، وقضى الثاني بصرف منحة لمرة واحدة مقدارها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين.

المصدر: وكالة "سانا"

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