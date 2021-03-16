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الجزائر تسجل هزتين أرضيتين متتاليتين

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الجزائر تسجل هزتين أرضيتين متتاليتين
Reuters Mike Blake
مقاييس الرصد الزلزلي - أرشيف
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سجلت ولاية باتنة الجزائرية، أمس الاثنين، هزتين أرضيتين متتاليتين، بفارق 5 دقائق بينهما، حيث بلغت قوة الهزة الأولى 4.2 درجة، فيما بلغت قوة الهزة الثانية 3.2 درجة.

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وتم تسجيل الهزة الأولى في حدود الساعة الـ7 والـ33 مساء، إذ أفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء "craag"، بأن مركز الهزة الأولى حدد بـ5 كلم جنوب شرق تازولت.

كما تم تسجيل الهزة الثانية في حدود الساعة الـ7والـ38 مساء، حيث أشار مركز "craag" إلى أن مركز الهزة حدد بـ7 كم جنوب شرق تازولت.

من جهتها، سارعت فرق التدخل للحماية المدنية في عمليات تعرف لمنطقتي تازولت وتيمقاد، وكذا ذراع عيسي، على خلفية الهزة الأرضية، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر لغاية ليل أمس.

المصدر: "النهار" الجزائرية

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