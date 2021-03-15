مصر.. وزير المالية يعلن صرف زيادات الرواتب في الأول من يوليو المقبل

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن صرف زيادات الرواتب التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم في الأول من شهر يوليو المقبل.

وقال معيط في تصريح تلفزيوني، إن "السيسي وافق على مقترح الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، بزيادة المعاشات 13 بالمئة على إجمالي قيمة المعاش".

وأضاف أن "القرار يستفيد منه 10 ملايين مواطن، بالإضافة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، الذي سيستفيد منه 5 ملايين عامل بالجهاز الإداري للدولة، وسيتم صرف الزيادات التي أقرها الرئيس السيسي أول شهر يوليو المقبل".

ولفت إلى أن "القرار لا يتعلق بالقطاع الخاص، حيث أن المعني به هو المجلس القومي للأجور، ولكن هذه الزيادة يستحقها العاملون بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات فقط".

وأوضح أنه "في كل عام مع وضع الموازنة العامة الجديدة، يتم إقرار زيادة جديدة تخص العاملين بالقطاع الإداري للدولة، والعاملين بالمعاشات"، لافتا إلى أنه "تقرر تخصيص حافز مالي بنحو 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة".

وأكد أن "زيادات مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تقدر بنحو 37 مليار جنيه، لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه".

ناصر حاتم

المصدر: RT