رغم فصله من حركة فتح.. ناصر القدوة يمضي قدما للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

قال السياسي الفلسطيني ناصر القدوة يوم الاثنين إنه ماض قدما في مساعيه لتشكيل قائمة لخوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني على الرغم من فصله من فتح التي كان عضوا في لجنتها المركزية.

وأضاف القدوة (67 عاما) في لقاء مع الصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أن "حربا قائمة ضده" من جهات لم يسمها، وأن حملة مضايقات بدأت تستهدفه.

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وستكون هذه الانتخابات في حال إجرائها في 22 من مايو المقبل أول اقتراع منذ 15 عاما.

وقررت حركة فتح يوم الخميس الماضي فصل القدوة ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات بسبب سعيه لطرح قائمة منفصلة من المرشحين عن الحركة لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستنعقد في مايو المقبل.

وقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات

من جهة أخرى، أوضح القدوة أن قرارا صدر بوقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات التي يتولى إدارتها، لكنه قال إنه لم يتسلمه بشكل رسمي.

ويتضمن القرار الموقع من مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني والموجه الى وزير المالية "إيقاف صرف أي مخصصات مالية أو تغطية أي نفقات تخص مؤسسة الشهيد ياسر عرفات سواء بشكل مباشر أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي الفلسطيني بناء على التعليمات الرئاسية الواردة إلينا".

وجاء في القرار "تم إيقاف جميع الصرفيات الخاصة من بالمؤسسة من طرفنا (الصندوق القومي) اعتبارا من هذا التاريخ (الحادي عشر من الشهر الجاري)".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الصندوق القومي الفلسطيني أو الرئاسة على القرار الموقع بنفس اليوم الذي صدر فيه قرار فصل القدوة من حركة فتح.

وصرح القدوة بأن قرار وقف التمويل لمؤسسة ياسر عرفات "يعني الموظفين، يعني المتحف (متحف ياسر عرفات)، يعني الضريح (ضريح ياسر عرفات)".

وأوضح القدوة أن مؤسسة ياسر عرفات لديها مجلس أمناء من 120 شخصية فلسطينية وعربية برئاسة عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

ودعا القدوة إلى الفصل بين خلافه مع حركة فتح وبين مؤسسة ياسر عرفات.

وبين أن قرارا صدر بسحب المرافقين والسيارة منه، متوقعا صدور قرارات أخرى، مشيرا إلى أن "الاختلاف مشروع وجزء من حياتنا الديمقراطية وبلاش التوتير الزيادة عن اللزوم، بدنا نحافظ على البلد وعلى مصالح الشعب الفلسطيني".

المصدر: رويترز