عباس يصدر قرارا بفصل ناصر القدوة من حركة "فتح"

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، قرارا قضى بموجبه بفصل عضو اللجنة المركزية من حركة "فتح" ناصر القدوة .

وجاء في نص قرار اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الذي وقعه عباس، "فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8 مارس 2021 والذي نص على فصله، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها".

الرئيس محمود عباس يفصل عضو اللجنة المركزية #ناصر_القدوة من حركة فتح.#فلسطينpic.twitter.com/E4LDILRoWM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 11, 2021

وأضاف البيان: "بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الإخوة المكلفين بذلك، والتزاما بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه".

المصدر: شبكة قدس الإخبارية