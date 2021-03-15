الجزائر.. رئيس حركة مجتمع السلم ينفى تورطه بالاستيلاء على أرض في العاصمة

نشر رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائري عبد الرزاق مقري وثائق تثبت عدم صحة الاتهامات التي وجهت له مؤخرا، باستيلائه على قطعة أرض في منطقة درارية بالعاصمة.

وفند مقري بالوثائق والأدلة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" اتهامات وجهها له شخص مقيم بالخارج، كما نفى استفادته أو أي أحد من عائلته من أي امتيازات مالية أو عقارية.

وقال مقري إن "هناك مافيا عقارات كبيرة في درارية منذ سنوات طويلة، أوقعت رئيس البلدية في الخطأ في السابق وتحاول الآن ربما الإيقاع بآخرين موجودين بالخارج".

وأكد مقري أنه "لم يستول على أي قطعة أرض لا الآن ولا في أي مرحلة سابقة في حياته، ولم يستفد من أي قطعة أرض من الدولة"،

وأكد أن "رئيس بلدية درارية أرسل له قرارا بالهدم فبين له دفتره العقاري ورخصة البناء ووثيقة المطابقة لمسكنه، فصدم وقدم الاعتذار بحضور 6 شهود وكان محرجا من إمكانية ملاحقته قضائيا"، وشدد السياسي الجزائري أن "الأرض التي بنى عليها مسكنه اشتراها من ماله قبل سنوات طويلة".

وأشار مقري إلى أن هذه المسألة "مناسبة مهمة للسلطات لفتح ملف مافيا العقارات ومعرفة الأشخاص الذين يستولون على الأراضي في درارية".

المصدر: الشروق