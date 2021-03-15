محمد علي الحوثي: تصريح بلينكن إيجابي لكننا ننتظر الأفعال

وصف محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله"، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة حول اليمن بأنها إيجابة، لكنها بحاجة إلى أفعال تثبت مصداقيتها.

وكتب الحوثي عبر "تويتر" صباح اليوم الاثنين: "ننتظر الأفعال بسحب العناصر الأمريكية والخبراء من المعركة وتحييد السلاح الأمريكي وسحبه من المواجه الحالية مع دول العدوان ضد الجمهورية اليمنية وأيضا إبلاغ البحرية الأمريكية بفك الحصار هذا ما ننتظره ما ينسجم مع التصريح الآن".

تصريح بلينكن بخصوص خلو اليمن من التدخل الأجنبي ايجابي

وننتظر الأفعال بسحب العناصر الأمريكية والخبراء من المعركة وتحييد السلاح الأمريكي وسحبه من المواجه الحالية مع دول العدوان ضد الجمهورية اليمنية

وأيضا إبلاغ البحرية الأمريكية بفك الحصار هذا ماننتضره ما ينسجم مع التصريح الآن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 15, 2021

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أمس الأحد، إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث، أن واشنطن تخطط لتنشيط الجهود الدبلوماسية، بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها، لإنهاء الحرب في اليمن.

وأضاف بيرنس أن بلينكن "أكد أن الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا ومستقرا وخاليا من النفوذ الأجنبي وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع".

المصدر: RT