الحوثيون: مضطرون لإغلاق مطار صنعاء بسبب نفاد الوقود

أعلنت هيئة الطيران المدني التابعة لحكومة الحوثيين عدم قدرة مطار صنعاء الدولي على استمرار توفير الخدمات الملاحية للطائرات الإغاثية الأممية، بسبب نفاد المشتقات النفطية.

وقال وكيل الهيئة طالب جبل في تصريح لوكالة "سبأ" التابعة للحوثيين: "مضطرون لإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية نتيجة نفاد المشتقات النفطية وعدم قدرة المطار على توفير الكميات الضرورية لتشغيل المطار لاستقبال الرحلات الأممية".

وأشار إلى أن "المطار غير قادر على تشغيل مولدات الكهرباء وعربات الإطفاء والأجهزة والمعدات الخاصة بتقديم الخدمات للطائرات الأممية والمنظمات الإنسانية والإغاثية التي تصل وتغادر مطار صنعاء الدولي بشكل يومي".

ولفت إلى أن مطار صنعاء يواجه منذ أكثر من شهرين صعوبة بالغة في توفير احتياجاته من المشتقات النفطية الضرورية.

وأكد أن منع التحالف العربي دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة يضر بالحركة والنشاط العام في اليمن ومنها الملاحة الجوية بمطار صنعاء الدولي، محملا التحالف المسؤولية الكاملة عن إغلاق المطار أمام الرحلات الأممية وتوقف الخدمات فيه.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، إلى التدخل العاجل لتوفير المشتقات النفطية لضمان استمرار العمل بمطار صنعاء الدولي وتقديم الخدمات للطائرات الأممية والمنظمات التابعة لها والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

المصدر: "سبأ"