حماس تنتخب امرأة في مكتبها السياسي لأول مرة في تاريخها

أعلنت حماس أن مجلس شورى الحركة انتخب خلال اجتماعه الأحد أعضاء المكتب السياسي لقطاع غزة، وأعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء اللجان الرقابية المنبثقة عن المجلس.

وأشارت الحركة في بيان لها إلى أنه ولأول مرة تنتخب سيدة لعضوية المكتب السياسي للحركة بالإضافة إلى رئيسة الحركة النسائية.

ونشرت الحركة أسماء تشكيلة القيادة الجديدة المنتخبة:

1- يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة. 2- خليل الحية نائب رئيس الحركة. 3- نزار عوض الله عضوا. 4- محمود الزهار عضوا. 5- روحي مشتهى عضوا. 6- فتحي حماد عضوا. 7- سامح السراج عضوا. 8- مروان عيسى عضوا. 9- صلاح البردويل عضوا. 10- جميلة الشنطي عضوا. 11- فاطمة شراب (الأخرس) رئيسة الحركة النسائية. 12- غازي حمد عضوا. 13- إسماعيل برهوم عضوا. 14- سهيل الهندي عضوا. 15- زكريا أبو معمر عضوا. 16- جواد أبو شمالة عضوا. 17- كمال أبو عون عضوا. 18- عصام الدعاليس عضوا. 19- أسامة المزيني رئيس مجلس شورى الحركة في قطاع غزة. 20- ماهر صبرة مساعد رئيس الهيئة الإدارية للحركة.

المصدر: RT + "معا"