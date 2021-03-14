فلسطين: زيارة نتنياهو لسوسيا اختلاق لأماكن دينية للسيطرة على الأرض الفلسطينية

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خربة سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل، معتبرة أنه يختلق بذلك أمكان دينية للسيطرة على أرض فلسطين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "تدين بأشد العبارات اقتحام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لخربة سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل، بحجة المشاركة في افتتاح "موقع أثري" مزعوم يتبع لاحدى المستوطنات الجاثمة فوق الأرض الفلسطينية، وتضمن برنامج الاقتحام عدد من اللقاءات مع قيادات المستوطنين واستمع إلى مطالبهم بشأن تسوية أوضاع النقاط الاستيطانية العشوائية".

وأضافت: "يأتي هذا الاعتداء الاستفزازي ساعات قليلة بعد إقدام ميليشيات المستوطنين بالاعتداء على عائلة فلسطينية وهي في أرضها في التوانة في مسافر يطا، ويندرج في إطار سياسة احتلالية ممنهجة تهدف إلى تهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين من مسافر يطا والسيطرة على أراضيها وتخصيصها لصالح الاستيطان، وهو حال جميع البلدات والتجمعات الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة "ج"، علما أن نتنياهو اعتمد في حملته الانتخابية تنظيم اقتحامات لعدد من المواقع في الضفة الغربية المحتلة لاستمالة المستوطنين انتخابيا".

وتابعت: "ترى الوزارة أن اعتداء نتنياهو على سوسيا يفتح شهية غلاة المستوطنين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وعلى نهب وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية في تلك المنطقة الاستراتيجية والحساسة، ويمنحهم الغطاء والحماية والشرعية لمشاريعهم الاستعمارية التوسعية".

وقالت إن "الاحتلال يعمل على تصنيع أماكن يسميها دينية في مناطق مهددة بالاستيطان كأسلوب للسيطرة على الأراضي الفلسطينية و كشواهد ماثلة على رواية الاحتلال يتم اختلاقها وفرضها وزرعها في الواقع، تحت حجج وذرائع دينية واهية، وهي ذات الاسطوانة التي اعتاد نتنياهو على تسويقها والترويج لها لاستدراج الطابع الديني للصراع بديلا عن الطابع السياسي، واخفاء صفة الاحتلال عن دولة إسرائيل لتضليل الرأي العام العالمي والقادة الدوليين بمقولة أن هذه الأرض متنازع عليها بين أتباع ديانتين".

المصدر: RT