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العراق.. تجدد الاحتجاجات في النجف مطالبة بإقالة المحافظ (فيديو)

أخبار العالم العربي

العراق.. تجدد الاحتجاجات في النجف مطالبة بإقالة المحافظ (فيديو)
تظاهرة في النجف - أرشيف
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أفاد مراسلنا في العراق بأن الاحتجاجات تجددت في محافظة النجف جنوب بغداد لليوم الثاني على التوالي، مطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري.

وذكر مراسل RT أن العشرات من المحتجين تجمعوا من جديد أمام مبنى الحكومة المحلية ورفعوا شعارات مطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري.

وأضاف، أن صدامات حدثت بين المحتجين والقوات الأمنية خلال اقترابهم من مبنى الحكومة المحلية، وحدثت عمليات كر وفر.

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وأفاد مراسلنا بإصابة عدد من المحتجين خلال الصدامات مع القوات الأمنية.

 

المصدر: RT

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