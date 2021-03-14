وسائل إعلام ليبية: السراج يسلم السلطة للدبيبة ويغادر إلى لندن

قال مصدر مقرب من حكومة الوفاق في ليبيا إن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لتسيير الأعمال، سيعود غدا الاثنين إلى العاصمة الليبية طرابلس قادما من إيطاليا.

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وفي تصريحات لموقع "الساعة 24" الإخباري الليبي أوضح المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أن السراج سيقوم بتسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة يوم الثلاثاء المقبل في مراسم رسمية.

وذكر المصدر أن السراج سوف يغادر فور ذلك طرابلس متجها إلى العاصمة البريطانية لندن.

وتسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان مقتضب أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، وذلك لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارت والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

المصدر: موقع "الساعة 24"